Carabinieri: il comandante Interregionale in visita a Modena

Nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 settembre 2021, il Generale di Corpo d’Armata Antonio Paparella, comandante del Comando Interregionale Carabinieri “V.Veneto” di Padova, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena.Un’agenda intensa quella del Comandante Interregionale nelle due giornate di visita, durante le quali ha avuto modo di incontrare i suoi militari e visitare alcune caserme della provincia. Nella circostanza non è mancata l’occasione per fare anche visite di cortesia alle massime Autorità provinciali.Nel corso della visita istituzionale al Comando Provinciale, in Viale Tassoni, nel piazzale della storica Caserma “Messineo”, sede storica del Comando Provinciale di Modena fino al 2003, nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del covid-19 e alla presenza del Comandante Provinciale Col. Marco Pucciatti, il Generale C.A. Paparella ha incontrato e conferito singolarmente con i 39 Comandanti di Stazione, i 2 Comandanti di Tenenza, delle 4 Compagnie Carabinieri della provincia e della rappresentanza militare del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna. Successivamente ha incontrato i Comandanti del Gruppo CC Forestale di Modena, del N.I.P.A.A.F. e del N.I.L., alla presenza del Coordinatore Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Forestale.Il Gen. C.A. Antonio Paparella, parlando con il personale e constatando l’impegno profuso dai suoi uomini nell’assolvimento dei compiti istituzionali, si è complimentato per i risultati quotidianamente conseguiti nella lotta alla criminalità esortando i militari a proseguire con la stessa passione e tenacia, mantenendo saldi quei valori propri dell’Arma dei Carabinieri, che da secoli permettono all’Istituzione di rendere un servizio sempre aderente e sensibile alle esigenze dei cittadini.La visita è proseguita presso alcuni comandi Arma della provincia: alla Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano, ove ha potuto apprezzare anche l’impegno profuso dai Carabinieri nel servizio di soccorso in montagna, oltre alla Stazione di Prignano sulla Secchia, ove ha voluto incontrare tutti i suoi Carabinieri.