Parco XXII aprile, bloccato con 67 dosi di droga, Carabinieri presi a bottigliate

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nella tarda serata di ieri, hanno tratto in arresto un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Verso le 21.30, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile intenta nel servizio di controllo delle zone del territorio più esposte a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno del parco XXII aprile si sono imbattuti in un giovane straniero il quale, alla vista dell’auto dell’Arma, si è immediatamente alzato dalla panchina, tentando con indifferenza di allontanarsi. Bloccato e controllato, è stato trovato in possesso di 67 dosi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (cocaina e eroina) che teneva raccolte in un calzino nascosto nelle mutande. Mentre i militari stavano procedendo all’arresto, da una zona non illuminata del parco è stata lanciata una bottiglia di vetro che ha sfiorato uno dei militari operanti, fortunatamente senza colpirlo.L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto questa mattina davanti al Giudice per il processo con rito direttissimo, nell’ambito del quale all’indagato è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.