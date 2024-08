Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Che negli ultimi mesi aveva portato Seta a cancellare delle corse previste senza poter avvisare i cittadini in tempo utile.



'Per tutelare l’utenza in questa situazione, e fornire con le risorse disponibili un servizio regolare e affidabile, aMo ha rivisto il quadro orario scolastico dell’intero servizio urbano di Modena. Sono stati modificati gli orari di tutte le linee, salvaguardando le corse utilizzate da studenti e lavoratori pendolari' - afferma Hera. Come dire anziché risolvere il problema per garantire il servizio, si riduce il servizio per adeguarlo al problema.

'La rimodulazione ha riguardato il servizio di Modena, e non quello extraurbano - fa sapere sempre Amo - perché, per le sue caratteristiche di elevata frequenza e di massiccio impiego di organico, riesce comunque a garantire valide alternative di spostamento all’utenza, mentre modifiche sulle corse extraurbane avrebbero causato interruzioni di mobilità pubblica non sostenibili.

In ogni caso, SETA ha dato garanzie al Comune di Modena e ad aMo che sarà in grado di ripristinare l’organico, prevalentemente attraverso i numerosi corsi di formazione svolti nell’ambito delle specifiche Academy (che richiedono mesi di frequenza), entro la primavera 2025. La programmazione tornerà all’assetto ordinario in modo progressivo, ogni qualvolta saranno a disposizione i nuovi autisti formati, fino ad organico completo.Previste anche alcune modifiche di percorso. In particolare, la linea 9 raggiungerà Rubiera con alcune corse (9C) e avrà dei potenziamenti con transito in via Braghiroli, la mattina, per gli studenti universitari. Le linee 11N e 11S saranno riunificate nella linea 11, con il vecchio percorso da Sant’Anna a Zodiaco via stazione FS (deviazione in via Vittorio Veneto per la chiusura di Corso Canalchiaro).

Dal 2 al 15 settembre sarà in vigore, per il servizio urbano di Modena, l’orario di vacanza scolastica, come negli anni scorsi.Di tutte le modifiche verrà data ampia informazione all’utenza attraverso tutti i canali comunicativi di SETA. I nuovi orari saranno disponibili sul sito www.setaweb.it dalla prima settimana di settembre.Gli utenti possono inoltre contattare SETA tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.