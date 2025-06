Carpi, operazione antidroga dei carabinieri: un cinquantottenne arrestato per spaccio

I fatti riportano al pomeriggio di lunedì 23 giugno 2025, un’operazione congiunta dei Carabinieri delle Compagnie di Modena e Carpi ha portato all’arresto di un uomo di 58 anni, residente a Carpi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, inserito in un più ampio piano di controllo del territorio predisposto in vista dell’intensificazione dei flussi estivi, è scaturito da un’attività di osservazione mirata. I militari, al termine di un’attenta perlustrazione, hanno sottoposto a perquisizione due individui del posto. L’attività di ricerca ha permesso di rinvenire, in possesso del 58enne, 110 grammi di marijuana, 17 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro in contanti ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo è stato immediatamente arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari. La mattina successiva, presso il Tribunale di Modena, si è svolta l’udienza di convalida in rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.