'Carpi, tre agenti della municipale positivi: sanificare il comando'

'Purtroppo siamo venuti a conoscenza, che alcuni colleghi della Polizia Locale di Unione Terre d’Argine sono stati messi in quarantena nei giorni scorsi per covid 19, tale situazione oltre a creare dispiacere per i colleghi, ai quali auguriamo una pronta guarigione, ha creato timore e scompiglio all’interno del comando, poichè attualmente non sono stati presi ancora provvedimenti da parte del comandante e degli enti competenti, di prevenzione per il contenimento del probabile potenziale contagio, sia personale che dei famigliari degli operatori di Polizia locale attualmente in servizio, oltre che degli stessi cittadini sottoposti ai controlli che giornalmete vengono effettuati dagli agenti'. A parlare è il segretario Sulpl Federico Coratella commentando la notizia dei tre operatori della municipale di Carpi contagiati.'Sollecitiamo il comandante ad adottare procedure per prevenire il contagio e usare un atteggiamento di trasparenza verso i colleghi i quali devono essere informati su chi ad oggi risulta contagiato oltre che sugli operatori posti in quarantena o che rientrassero dalla quarantena in servizio, in modo da e permettere le dovute precauzioni - continua Coratella -. Si chiede anche al medico competente e all’ASL competente per territorio di mettere in campo tutte le misure preventive e di contrasto al contagio in queste critiche situazioni segnalate, facendo i dovuti approfondimenti, sapendo che l’unico modo per evitare il contagio ad oggi è l’isolamento delle persone coinvolte. Vi chiediamo di sottoporre a un tamponamento generalizzato degli operatori di Polizia Locale per verificare l'eventuale positività di altri appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Si chiede inoltre di dotare tutti i locali del Comando e il personale della vigilanza degli opportuni e necessari DPI guanti in lattice, monouso, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, maschere facciali filtranti monouso FFP3, con idoneo contenitore di smaltimento, disponibilità di gel disinfettante con dotazione personale, dotare gli uffici di prodotti anti-settici, disinfettanti; di sanificare uffici e veicoli, e di prevedere la sanificazione delle divise di tutti gli operatori. Vogliamo ricordare che i Lavoratori devono essere messi nelle migliori condizioni possibili, al fine di svolgere le mansioni richieste garantendone salute, incolumità e soprattutto serenità'.