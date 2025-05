Casa Museo Pavarotti, Mezzetti al decennale costretto a far buon viso a cattivo gioco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il primo maggio la Casa Museo Luciano Pavarotti ha celebrato il decimo anniversario della sua apertura. Per l'occasione Nicoletta Mantovani ha creato un evento coi musicisti dell'Orchestra della Scuola di Musica Vecchi-Tonelli diretta dal Maestro Matteo Parmeggiani, coi cantanti Giuseppe Infantino e Iolanda Massimo, col Maestro Paolo Andreoli e col Direttore della Scuola di Musica Giuseppe Fausto Modugno.

Alla giornata di musica si sono uniti anche il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e l'assessore alla cultura Andrea Bortolamasi.

'La Casa Museo Pavarotti di Modena compie dieci anni - ha scritto Mezzetti stesso sui social -. Un luogo magico dedicato al Maestro e inaugurato nel 2015, dove si possono ammirare costumi sontuosi, cimeli unici, foto e video inediti, e innumerevoli premi che rendono omaggio alla sua carriera.

Ho voluto essere presente per un anniversario così importante, dove la musica di Pavarotti è stata fatta rivivere dai musicisti dell’Orchestra del Conservatorio Vecchi-Tonelli'.Ma al di là delle frasi di rito e delle fotografie con abbracci e sorrisi è evidente come il sindaco di Modena sia costretto a fare buon viso a cattivo gioco davanti alla vedova del Maestro.Come annunciato a febbraio dal palco di Sanremo, la Fondazione Luciano Pavarotti celebrerà infatti il novantesimo compleanno del tenore con un grande concerto all'Arena di Verona che si terrà il 30 settembre 2025: Pavarotti 90. Un vero e proprio schiaffo per Modena. Un anno fa infatti Mezzetti disse: 'Il 12 ottobre 2025, Luciano Pavarotti avrebbe compiuto 90 anni. La scelta di collocare in futuro il Festival del Belcanto a ridosso di quella data ha anche questo significato, quello di celebrare l'importante anniversario della sua nascita. Noi preferiamo ricordare la vita piuttosto che la morte'. Giusto, peccato che il ricordo del più illustre dei modenesi non sarà a Modena.