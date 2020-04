Case anziani, cra con zero casi dimostrano imperdonabili e tragici errori fatti altrove

Ammalarsi di coronavirus nelle case di riposo sembra essere nella narrazione semi-condivisa una condanna divina, un fatto, drammatico certo, ma di fronte al quale non si può far nulla, tanto che l'Ausl due giorni fa in una nota ha affermato di avere fatto tutto il possibile per contenere il contagio nelle Cra.Ecco, ieri nella sua consueta diretta il commissario Sergio Venturi, ha chiarito perfettamente che non è affatto vero che ammalarsi in una casa di riposo è inevitabile. Anzi. Vi sono casi con zero contagi, di fronte ai quali Venturi stesso si è complimentato. Zero contagi nella cra di Vignola e zero contagi nelle strutture del gruppo romagnolo Quisisana che ospita 300 anziani.Allora, se azzerare i contagi è possibile in alcune strutture, bisogna dire chiaramente che dove è esploso il numero di malati e di morti si sono fatti degli errori. Gravissimi.Gli ultimi dati, ricordiamoli , dicono che i numeri totali di contagi nelle residenze per anziani della provincia di Modena è pari a 187 anziani positivi e 77 decessi, 64 operatori positivi del settore di cui 2 ospedalizzati in situazione grave. I casi più numerosi si registrano acon 35 casi covid-19,con 18 casi,15 casi,15 casi,2 13 casi,12 casi,10 casi.Allora, forse, è tempo di dire chiaramente che si è sbagliato. La eccezione non deve e non dovevano essere i zero casi di Vignola, ma l'azzeramento dei contagi nei luoghi che ospitano anziani, i più deboli di fronte al Covid-19, doveva essere la normalità. Così non è stato.Venturi ieri si è complimentato con i gestori delle strutture 'sane'. Finiti i complimenti, forse sarebbe il caso di aprire una inchiesta sulle strutture dove si contano decine di malati.