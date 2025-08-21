Caso Amo: 'I controlli hanno vacillato, chi li ha fatti è stato indotto a farli in maniera non corretta dalla dipendente'

“Sicuramente ci saranno stati all'interno dell’ente dei controlli che hanno in qualche modo vacillato, ma non necessariamente hanno vacillato perché qualcuno non è stato sufficientemente accorto. Possono aver vacillato anche perché le persone che li hanno fatti sono stati indotti a farli in maniera non corretta, sulla base ovviamente di ciò che veniva prospettato dalla dipendente”.A margine dell’inchiesta penale che vede indagata una dipendente della società AMO per peculato, l’avvocato Giulio Garuti, legale rappresentante della società nel procedimento e firmatario della denuncia-querela, e ora affidatario dell'incarico per elaborare il cosiddetto modello 231 da applicare in futuro per potenziare controlli e garanzie contro attività e comportamenti illeciti, chiarisce la posizione assunta dall'azienda sugli aspetti chiave del caso, soffermandosi non solo sulla responsabilità individuale, ma anche su quelle che potrebbero essere state le criticità strutturali interne all’ente.Il legale sottolinea come, in situazioni di questo tipo, sia fondamentale distinguere tra dolo e colpa, tra azione fraudolenta e mancanza organizzativa. In questo caso, ribadendo quanto espresso poco prima in conferenza stampa anche dall'Amministratore Unico Andrea Bosi, e già contenuta nella denuncia querela da lui firmata insieme all'ex amministratore unico dimissionario Stefano Reggianini, la colpa, con tanto di dolo, sarebbe stata della dipendente, mentre chiaveva il diritto-dovere di controllare e prevenire atti illeciti, sarebbe stato ingannato e quindi anche controlli vacillanti o non corretti non sarebbero stati frutto di un comportamento doloso.Dunque, secondo Garuti, il problema non sarebbe stato tanto un’assenza di controlli, quanto piuttosto la loro compromissione da parte di un comportamento dolosamente manipolativo da parte della dipendente: una strategia tale da alterare la percezione di chi era chiamato a vigilare.Una tesi che presumibilmente sarà contestata in sede eventualmente processuale. La vicenda fino ad ora ha visto soltanto l'espressione di una sola parte quella riguardante l'azienda, e non quella della persona colpita che fino ad ora, ha parlato solo ed in esclusiva a La Pressa. Fatto sta che verso di lei l'Azienda ha dimostrato a più riprese, partendo dalla denuncia querela presentata a nome dell'azienda dall'ex amministratore Reggianini e dall'avvocato Garuti, di attribuire tutte le responsabilità con rilievo penale.Dimostrando contestualmente, visto che è ormai emerso altrettanto chiaramente, che la dipendente non poteva aver fatto tutto da sola, che se i controlli hanno appunto vacillato o non stati fatti in maniera corretta, questo non sarebbero derivati da comportamenti altrettanto dolosi ma conseguenze di un inganno da parte della dipendente stessa.Elemento che se riconosciuti toglierebbe l'aspetto doloso dai mancati o non sufficienti controlli di chi sul piano tecnico amministrativo e politico aveva il diritto dovere di farli, a partire dall'amministratore unico, ed escludendo quindi rilievi penali. Rilievi e responsabilità che se per contro fossero riconosciuti, avrebbero un impatto politico importante, soprattutto se nei confronti di un ex amministratore unico, che fino a qualche giorno prima era segretario provinciale del PD. Domande e risposte a dell'avvocato Garuti a margine della conferenza dell'amministratore unico ci hanno portato ad approfondire anche le caratteristiche e le possibili conseguenze, sul piano appunto dei controlli e delle garanzie, derivanti dall'applicazione del cosiddetto modello organizzativo 231. Di cui è stato incaricato per l'elaborazione lo stesso avvocato Giulio Garuti ed il suo studio.Chiediamo allo stesso avvocato se l'applicazione del modello, al netto che si tratta di ipotesi, se applicato nei precedenti anni, avrebbe potuto prevenire o fare emergere gli illeciti che si sono verificati.“Il modello sicuramente è utile ad andare a individuare questi profili, e sarebbe sicuramente stato utile. Non posso dire se avrebbe evitato quello che c'è stato, ma sicuramente sarebbe stato utile. Attenzione, perché poi il modello salva la società anche da un punto di vista penale, laddove la società dovesse andare sotto processo.Salva la società laddove si riesca a dimostrare che il dipendente o il soggetto in posizione apicale ha fraudolentemente eluso il modello”.Garuti ha ribadito che un sistema di questo tipo non elimina del tutto i rischi ma rappresenta una barriera organizzativa e giuridica significativa: 'Posto che il rischio zero non esiste, se ci fosse stato un modello, il modello sicuramente avrebbe messo degli alert su queste situazioni, avrebbe creato delle procedure ulteriori che forse non c'erano. Però, se il dipendente era determinato e voleva in qualche modo andare a girare il modello stesso, forse ci sarebbe riuscito”.Gi.Ga.