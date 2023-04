Cassonetti con tessera in tilt,

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La settimana si è aperta oggi con un altra serie di segnalazioni riguardanti le problematiche della raccolta rifiuti porta a porta a Modena. 'In via Vaccari non funziona proprio niente', sottolinea una lettriche che invia le foto pomeridiane dell'area cassonetti. Il conferimento dei rifiuti trasforma l'area in una discarica. Ciò non per l'inciviltà dei residenti ma per mancato funzionamento dei cassonetti utilizzabili con carta e rende impossibile il conferimento corretto dei rifiuti.







Poi, come nel caso di via Ippolito Nievo, ci sono aree comuni che si trasformano a loro volta in discarica. Qui i residenti segnalano soprattutto la raccolta. 'Notiamo mucchi di sacchi abbandonati e non raccolto anche per giorni'. Solo l'ultima di un numero di segnalazioni che anziché scendere, cresce, giorno per giorno.