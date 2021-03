Castelvetro calcio, i bambini promuovo l'Uovo di Pasqua sospeso

Iniziativa di solidarietà dei bambini del Castelvetro Calcio che, con il sostegno delle loro famiglie e del Comune di Castelvetro, lanciano il progetto l’Uovo di Pasqua Sospeso.Per contribuire è possibile recarsi presso il supermercato Conad di Castelvetro, acquistare un uovo di Pasqua e lasciarlo in custodia ai gestori entro e non oltre mercoledì 24 marzo.Al termine della raccolta i responsabili del Castelvetro Calcio passeranno a ritirarle e a portarle in un luogo speciale: le uova di cioccolato saranno infatti distribuite presso il Reparto di chemioterapia dei tumori all’apparato locomotore e alla Clinica ortopedica e Traumatologica III a prevalente indirizzo oncologico dell’Istituto ortopedico Rizzoli.

