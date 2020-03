Castelvetro, dai rubinetti esce Lambrusco

Dal rubinetto di casa esce del Lambrusco Grasparossa. Succede nella capitale del famoso vino, l'area modenese di Castelvetro, e a confermare che non si tratta di una bufala arriva un post dell'amministrazione comunale. 'In merito alle segnalazioni giunte sull'impianto idrico di Settecani, volevamo informarvi che si è trattato di un guasto improvviso all'impianto di produzione di un'azienda dell'area.. Dunque, hanno trovato risposta i residenti di Settecani, frazione di Castelvetro, che questa mattina hanno trovato la sorpresa quando sono andati in bagno. All'origine di tutto pare ci sia un guasto ad un silos della cantina sociale locale, che si e' detta dispiaciuta per l'inconveniente, del quale è stata informata anche Hera.