Castelvetro: straniero irregolare con precedenti rintracciato in stazione, sarà espulso

Nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castelvetro di Modena hanno proceduto al rintraccio di un cittadino tunisino, un 35enne con numerosi precedenti di giustizia e di polizia, dimorante nel vignolese. Gli accertamenti condotti nell’immediatezza hanno permesso di appurare che lo stesso risultava irregolare sul territorio nazionale, essendogli già stato notificato, un decreto di rigetto del permesso di soggiorno. Al termine delle verifiche di rito, con la collaborazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena, l’uomo è stato accompagnato questa notte dai militari presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, in attesa delle successive determinazioni da parte dell’Autorità competente.

