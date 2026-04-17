Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cgil Modena: 'Lezioni Islam al Fermi, polemiche infondate, a rischio autonomia scolastica'

Cgil Modena: 'Lezioni Islam al Fermi, polemiche infondate, a rischio autonomia scolastica'

'Ci sarebbe bisogno di maggiore analisi e comprensione dei fenomeni anziché di critiche pretestuose e non rispettose della libertà d'insegnamento'

1 minuto di lettura

'L'attenzione della destra sulle scuole cade sempre su argomenti che non sono oggetto di dibattito pubblico, bensì di percorsi e iter strutturati all'interno delle istituzioni scolastiche. Bisognerebbe anzitutto partire dal conoscere come si attiva una qualsiasi attività: il progetto viene discusso all'interno del collegio docenti, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa, presentato nei consigli di classe'. Così in una nota la Cgil Modena sull'incontro formativo previsto domani all’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di Modena. L’iniziativa, rivolta alle classi seconde, nell'ambito del progetto 'Identità e fede islamica', prevede la partecipazione di Hicham Houchim, referente della comunità islamica di Sassuolo e rappresentante dell’UCOII (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia).


'Le strumentali polemiche di Lega Nord e Fratelli d'Italia in relazione a un incontro formativo sulla cultura islamica proposto dall'Istituto Fermi di Modena trascurano che si tratti di un evento che rientra in un più ampio percorso che coinvolge da anni l'istituto con obiettivi didattici precisi - afferma la Cgil -. E mentre si grida allo scandalo per attività regolarmente approvate, frutto di percorsi educativi e che rientrano nell'autonomia scolastica, rileviamo come non ci sia lo stesso sconcerto e la stessa indignazione per i tagli agli organici e alle risorse che stanno mettendo in ginocchio la scuola.

In un contesto internazionale complicato, quale quello che le nostre società e comunità stanno attraversando, ci sarebbe bisogno di maggiore analisi e comprensione dei fenomeni anziché di critiche pretestuose e non rispettose della libertà d'insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione'.

Foto Dire

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, 20mila anziani non autosufficienti: rete dei servizi sotto pressione

Modena, 20mila anziani non autosufficienti: rete dei servizi sotto pressione

Serie D, domenica a Vimercate per il Cittadella Vis Modena sfida playoff col Sangiuliano

Serie D, domenica a Vimercate per il Cittadella Vis Modena sfida playoff col Sangiuliano

Modena, al Fermi due ore di lezione di Islam. Barcaiuolo (Fdi): 'La scuola educhi nel rispetto del pluralismo'

Modena, al Fermi due ore di lezione di Islam. Barcaiuolo (Fdi): 'La scuola educhi nel rispetto del pluralismo'

Autotrasporto Modena, mancato rispetto dei tempi di guida e riposo: raffica di verbali

Autotrasporto Modena, mancato rispetto dei tempi di guida e riposo: raffica di verbali

Modena celebra gli alberi, ma intanto ne ha persi 40 ettari senza muovere una foglia

Modena celebra gli alberi, ma intanto ne ha persi 40 ettari senza muovere una foglia

Provincia di Modena: popolazione in aumento, gli stranieri sono il 13,9%

Provincia di Modena: popolazione in aumento, gli stranieri sono il 13,9%

Articoli più Letti Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Buca del Cimone: strutture fatiscenti deturpano la vetta simbolo del Frignano

Buca del Cimone: strutture fatiscenti deturpano la vetta simbolo del Frignano

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Sosta: dal Comune di Modena sempre più poteri agli ausiliari del traffico

Sosta: dal Comune di Modena sempre più poteri agli ausiliari del traffico

Alberi Festival Lab nel fine settimana al Villaggio Artigiano

Alberi Festival Lab nel fine settimana al Villaggio Artigiano

Al Fermi lezione di identità e fede islamica con esponente Ucoii, ed è polemica

Al Fermi lezione di identità e fede islamica con esponente Ucoii, ed è polemica

Cinzia Ligabue è la nuova presidente di Modenamoremio

Cinzia Ligabue è la nuova presidente di Modenamoremio