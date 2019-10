Chi l'ha visto?

Era già capitato che Oscar Pugliese, 50 anni, si allontanasse dalla casa di Carpi dove vive con i suoi genitori, per periodi prolungati, ma in quei casi aveva comunque sempre fornito proprie notizie. Cosa che non è successa negli ultimi mesi. Dall'ultima volta in cui l'uomo si è allontanato, in sella alla sua bicicletta di colore azzurro, qualche mese fa - specificano i Carabinieri - per non fare ritorno ma soprattutto non dando più notizie di sè. Facendo così scattare l'allarme della famiglia ai Carabinieri, e ad autorizzare la diffusione della fotografie, nella speranza che qualcuno possa avere e fornire indicazioni utili al suo ritrovamento. Al momento del suo allontanamento l'uomo stava attraversando un periodo di particolare fragilità.Chiunque avesse qualche informazione utile al suo rintraccio, è pregato di contattare con sollecitudine il Comando Compagnia dei Carabinieri di Carpi allo 05962276 o al 112.