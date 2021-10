Chiede esonero dal vaccino per figlia minorenne: il medico lo ricusa

'Solo per aver chiesto al mio medico di base, tramite un legale, la possibilità di esonero dal vaccino per me e per mia figlia minorenne, alla luce di alcune patologie documentate, sono stato ricusato dal medico stesso'. A denunciare l'accaduto è il consigliere di San Cesario Mirco Zanoli.'Le carte attestano le forti allergie di cui soffro e una patologia congenita di mia figlia - spiega Zanoli -. Per tutta risposta davanti alla richiesta formale avanzata al medico, mia figlia si è vista recapitare una raccomandata dall'Ausl nella quale viene ricusata dal medico di base con l'invito a scegliere un altro medico di fiducia'.