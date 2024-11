Chiesa modenese in lutto: addio a Don Franco Mislei

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Don Mislei è nato il 31 agosto 1929. È stato ordinato sacerdote all’età di 23 anni, il 21 luglio 1953, dall’allora arcivescovo Cesare Boccoleri. Il suo ministero parte da Monteombraro, dove fu cappellano tre mesi dopo l’ordinazione. Nel settembre 1957 venne nominato economo spirituale di Monfestino, divenendo parroco della stessa comunità l’anno successivo. Dopo quasi dieci anni di servizio, è diventato parroco di Riccò conservando l’incarico di economo spirituale di Monfestino.Successivamente è stato economo spirituale di Granarolo nel 1979 e sarà parroco della comunità quattro anni dopo.

Ha guidato le comunità di Serramazzoni, Pompeano e Selva nel 1994, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicario foraneo. Nel 1997 si trasferisce nelle a Cassano e Selva, ricoprendo anche gli incarichi di amministratore delle comunità di Montebaranzone e Ospitatetto. Tre anni dopo fa ritorno a Serramazzoni, sempre in qualità di vicario foraneo.



A livello diocesano, Don Mislei è stato anche vicario episcopale per gli affari economici nel 1984, convisitatore in occasione della Prima visita pastorale di monsignor Santo Quadri per la parte riguardante l’amministrazione dei beni parrocchiali nel 1986. Nel 1991 ha ricoperto, “ad interim”, i ruoli di economo diocesano e direttore dell’Ufficio affari economici.

Dal 1998 al 2016 è stato Presidente delle Opere Pie.



A partire dal 2000 è stato membro e vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero. Il ministero attivo di don Mislei è stato interrotto nel 2019 per limiti inerenti alla sua salute. Da mercoledì pomeriggio, alle 15, sarà allestita la camera ardente nella chiesa parrocchiale “San Lorenzo Martire” di Riccò. Nello stesso luogo si terrà la preghiera del Rosario che si terrà da oggi a mercoledì 13, alle 20. Sempre mercoledì, alle 15, sarà recitata la Coroncina della Divina misericordia. Il funerale si terrà giovedì 14 novembre, alle 15, e si proseguirà verso il cimitero locale per la tumulazione.