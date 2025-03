Chiusura viadotto Estense: tutte le deviazioni da lunedì

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A seguito della chiusura del Ponte Rio Torto sulla nuova Estense, disposta da Anas lo scorso venerdì 28 febbraio, sono state disposte modifiche sulla viabilità alternativa concordate tra amministratori locali, Anas e Provincia di Modena, condivise nel tavolo tecnico con gli amministratori dei Comuni di Pavullo, Maranello, la Provincia di Modena e le Forze dell'Ordine.



Per i pendolari nelle ore di punta da Pavullo

In prossimità dell’interruzione della statale 12 il traffico leggero in transito, che abbia direzione di marcia Pavullo o Maranello, autoveicoli e motocicli, potrà utilizzare la strada provinciale 36 San Dalmazio-via del Malandrone – Sp36 - Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno - Sant’Antonio. Questo itinerario è consigliato per ridurre i tempi di percorrenza dei pendolari e l’impatto del traffico nel centro di Serramazzoni.

Per gli autoveicoli che intendono raggiungere il centro di Serramazzoni non sono comunque previste limitazioni.

L’ultimo tratto di Via Roma, verrà posto a senso unico di marcia con direzione via Giardini.sono previste le seguenti limitazioni (concordate con la Provincia di Modena ed Anas): il traffico pesante proveniente da Maranello con direzione Pavullo transiterà in via Roma per svoltare a sinistra sulla strada provinciale 3 via Giardini, mentre il traffico pesante con direzione Modena all’intersezione via Giardini/via Roma proseguirà diritto sulla strada provinciale 3 via Giardini direzione Maranello dove in via eccezionale verrà deviato in via Zozi per raggiungere la SP467-Pedemontana. Infine il traffico pesante con direzione Sassuolo all’intersezione via Giardini/ via Roma svolta a sinistra su via XXIV Novembre direzione Prignano- Roteglia.Di seguito lo schema delle deviazioni:ℹ️ PERCORSO AUTOVEICOLI

-Direzione Da Pavullo verso Modena – percorrendo la via Giardini svolta a dx in S.P.36 (GPS 44.371533, 10.834592) seguire le indicazioni stradali predisposte lungo l’itinerario Sant’Antonio-Curva Manzini di Cognogno-Molino Vivi- via del Malandrone - San Dalmazio – SS12-Direzione da Maranello Verso Pavullo – percorrendo la SS 12 svolta a sx in via San Dalmazio (GPS 44.407900, 10.839140) poi svolta a dx in S.P. 36 via del Malandrone–Cognogno-Molino Vivi-Curva Manzini di Coscogno – Sant’Antonioℹ️ PERCORSO AUTOCARRI SUPERIORI ALLE 3,5 TDa Pavullo Direzione Bologna itinerario consigliato Coscogno – Castagneto - Verica direzione Fondovalle del Panaro indi Vignola/Bologna.Da Pavullo Direzione Modena-Sassuolo itinerario a seconda che si abbia direzione Modena o Sassuolo.-Direzione Modena – percorrere la via Giardini direzione Serramazzoni. Arrivo in centro obbligo diritto all’intersezione con via Roma poi percorrere la S.P. 3 con direzione Maranello dove in via eccezionale è autorizzato il passaggio dei mezzi pesanti (solo in discesa), con indicazione poi di svolta a Maranello in via Zozi poi 8 Marzo.-Direzione Sassuolo – percorrere la via Giardini direzione Serramazzoni. Arrivo in centro svolta a sx direzione XXIV Maggio - Prignano - Volta di Saltino – Roteglia.Da Modena Direzione Pavullo percorrere via Roma svolta a sx in via Giardini direzione Pavullo.