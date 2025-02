Cittadini volontari raccolgono i rifiuti gettati dalla tangenziale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un gruppo di cittadini modenesi, impegnati nella tutela dell'ambiente, ha dato vita a una significativa iniziativa di pulizia nella zona tangenziale/motorizzazione. Sabato scorso, Federica, Marina, Cinzia, Angela, Ennio e Manuela, tutti membri attivi del gruppo di volontari del Quartiere 4, hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per garantire più decoro e sicurezza ambientale ad una parte della città.In questa occasione, i volontari hanno raccolto numerose bottiglie di birra, mozziconi di sigarette e altri rifiuti, ripulendo anche una parte del parcheggio. Grazie al loro impegno, sono stati accumulati numerosi sacchi di immondizia, distribuiti in tre postazioni, poi ritirati da Hera, la società responsabile della gestione dei rifiuti.

Oltre alla raccolta, il gruppo ha segnalato la presenza di discariche abusive lungo i fossati, evidenziando un problema purtroppo diffuso: l'inciviltà di alcune persone che continuano a trattare l'ambiente come una pattumiera a cielo aperto. Nonostante gli sforzi compiuti finora, queste azioni non sono ancora sufficienti a contrastare efficacemente il problema.'Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l'impegno dei cittadini possa fare la differenza nella tutela dell'ambiente. È necessario continuare a sensibilizzare la comunità sull'importanza del rispetto per il nostro pianeta e adottare comportamenti responsabili che possano contribuire a preservare la bellezza e la salubrità dei nostri luoghi'. Federica, una delle volontarie, ha dichiarato: 'Vedere la zona tangenziale ripulita dai rifiuti ci dà una grande soddisfazione. Speriamo che il nostro esempio possa ispirare altri a unirsi a noi e a prendersi cura del nostro ambiente'.La lotta contro l'inquinamento è una sfida che riguarda tutti noi. Ogni piccolo gesto conta, e l'esempio dei volontari del Quartiere 4 ci ricorda che, con l'impegno di tutti, possiamo fare la differenza.Contatti Per ulteriori informazioni o per unirsi al gruppo di volontari, è possibile contattare il Quartiere 4 attraverso i canali ufficiali del Comune di Modena.