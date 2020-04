Col cane a chilometri da casa ed in giro per truffare: tre denunce

Stava circolando in Piazza Martiri, a Carpi, con il cane, in un'area della città molto lontana da quella di residenza. Consapevole che il bisogno da fare espletare all'amico a quattro zampe non poteva essere una giustificazione plausibile di fronte alle richieste di chiarimento degli agenti della Squadra Volante, ci ha provato raccontando prima di dovere andare ad una improbabile messa in Duomo, poi in farmacia. Ma a complicare la sua già non felice situazione che gli avrebbe generato una sanzione ed una denuncia per false dichiarazioni, sono state le minacce nei confronti degli agenti nel momento in cui questi gli hanno contestato la palese violazione del decreto che limita e vieta gli spostamenti. Ed è così che un 33enne di Carpi, oltre alla sanzione di 400 euro, è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale.



A Modena, nel corso dei controlli messi in campo dalla Polizia di Stato (questa mattina attuati sulla provincia anche dall'alto, per mezzo dell'elicottero), due persone, un uomo ed una donna di 48 anni, italiane, trovate ferme, con fare sospetto, e senza all'interno di un auto in via dello Zodiaco, sono state identificate ed allontanate. Si sarebbero apprestate a commettere truffe in zona. Anche per loro, sanzione e denuncia