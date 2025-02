Collaudatore Maserati: 'Quella volta che esplose la gomma a 333 km/h'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sulla schiena ha il tatuaggio del tridente. La velocità più alta toccata? I 403 Kmh. Una gomma esplosa a 333 Kmh. E' il primo operaio collaudatore a diventare impiegato collaudatore nel gruppo Ferrari Maserati. Numerose le vetture sviluppate e deliberate; un giro al Nurbugring sotto gli 8 minuti nel 2008 con vetture di 2300Kg. Thomas Cremonini, classe 1980, vanta una lunga esperienza alle spalle come collaudatore. “Sono stato il più giovane nel gruppo Ferrari Maserati a diventarlo”, racconta. “Il tatuaggio l’ho fatto il 1 dicembre 2014, per festeggiare i 100 anni di Maserati, ed è il primo e l’unico tatuaggio ad oggi presente sul mio corpo. È il il mio marchio preferito, mi ha sempre affascinato sin da bambino”.

Con 3 milioni di Km di test certificati su strada, centinaia di ore al volante e in viaggio per il mondo a svolgere test di qualsiasi tipo, Maserati rappresenta una parte importante nella vita di Thomas. “Ci ho lavorato per 20 anni, con un parentesi di 4 anni prima in Ferrari. La prova di collaudo più difficile è stata la delibera dell'MC12 stradale. Ero sull'anello di Nardò quando per un detrito in pista fa esplodere lo pneumatico posteriore destro a 333Km/h. Oltre lo spavento e la paura di schiantare la vettura, è stata dura riparare il prototipo nella notte, per concludere i test il giorno dopo, unico giorno rimasto a disposizione per rispettare le tempistiche aziendali”, spiega.Un lavoro trasmesso da Ivano Cornia, storico capo collaudatore Maserati. “E' stato un maestro di lavoro ma anche di vita, mi ha insegnato che un collaudatore non è un pilota, deve avere quelle attitudini, ma in primis deve rappresentare il cliente. E che non devo temere niente, se io sono sicuro di una mia scelta non devo sottomettermi alla gerarchia, mi ha sempre insegnato di non scendere mai a compromessi anche se dettati al grado aziendale”. Ma come si affronta un collaudo? “Ogni giorno una sfida nuova, ma si svolge tutto con molta umiltà, mettendo in discussione prima se stessi, poi il componete che si sta testando e sviluppando. Il primo focus è la sicurezza, devi pensare che le tue scelte non devono essere cucite addosso a te, ma addosso al cliente. Ti devi chiedere se faresti indossare il vestito che stai costruendo ad un tuo caro”. Dietro macchine da sogno c'è il fattore umano “per continuare - spiega Thomas - a rendere le vetture emozionanti nonostante l'elettronica”.