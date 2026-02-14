I suoi movimenti sospetti nell'area della stazione avevano attirato l'attenzione dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena nel corso di una attività di controllo in zona Tempio Stazione. I sospetti nei suoi confronti si sono rivelati fondati quando nell'area della Porta Nord della stazione l'uomo ha iniziato a dialogare con un anziano al quale ha ceduto qualcosa di non identificato nell'atto del saluto. In quel momento i militari si sono palesati e hanno fermato i due, scoprendo che il materiale ceduto era una busta di eroina, di un grammo e mezzo, peraltro subito consegnata dall'anziano ai Carabinieri. Bloccato immediatamente anche lo spacciatore che aveva tentato di darsi alla fuga. L'uomo aveva addosso anche 265 euro in banconote di piccolo taglio, sottoposte a sequestro. Ieri, in sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.
Colto a spacciare in stazione: in carcere 50enne tunisino con precedenti
I carabinieri avevano seguito i suoi spostamenti fino alla consegna di una dose di eroina ad un anziano italiano
