CGIL: 'Compagni e compagne, ecco la nuova segreteria'

E' stata eletta oggi la nuova segreteria provinciale della Cgil di Modena, su proposta del segretario Daniele Dieci e alla presenza del segretario organizzativo Cgil Emilia-Romagna Massimo Bussandri: a favore il 70% dei votanti in assemblea. E dunque ora è composta da Dieci e da Daniela Bondi, Aurora Ferrari, Roberta Orfello, Roberto Righi, Fernando Siena (gli uscenti sono Marco Balili e Cesare Pizzolla).'La nuova segreteria Cgil è rinnovata nelle sue componenti e prevede parità di genere. I compagni e le compagne rappresentano un mix di esperienza, conoscenza, sapere e etica sindacale, maturato in percorsi tra loro differenti, ed esprimono un'idea articolata di competenze e punti di vista contrattuali, politici ed organizzativi', si legge nella nota della Camera del lavoro. 'La nuova segreteria- afferma Dieci- ha di fronte la sfida di un modello economico e di sviluppo della provincia di Modena caratterizzato da dinamiche di impoverimento ed indebolimento del lavoro, del suo ruolo sociale e della sua funzione di motore di uguaglianza e accesso ai diritti, attraversato da un pervasivo sistema di appalti, pubblici e privati, e di precarizzazione che lo scompongono in sacche di disuguaglianza sempre più profonde'.

