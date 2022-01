Con 15 dosi di cocaina in tasca: arrestato in via Buon Pastore

Ha tentato di fuggire e di disfarsi delle 15 dosi di cocaina che aveva nei pantaloni ma gli agenti della Squadra Volante lo hanno braccato e arrestato. E' un 21enne con precedenti sempre legati allo spaccio, il giovane colto in flagranza di reato durante un controllo della Squadra Volante nella tarda mattinata di ieri. Stava cedendo una dose di droga ad un altro giovane. Alla vista degli agenti i due hanno tentato la fuga, dividendosi. Lo spacciatore tentando di disfarsi della droga gettandola in un cortile. Tutto inutile. Gli agenti lo hanno bloccato dopo pochi metri, recuperando l'involucro del quale si era disfatto nella corsa. Un sacchetto con all’interno 15 dosi di cocaina per un peso di circa 10 grammi. La perquisizione ha permesso di accertare che in cambio di 50 euro l’uomo tratto in arresto aveva ceduto delle dosi di cocaina all’altro giovane, segnalato alla Prefettura quale consumatore di stupefacenti.