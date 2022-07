Concerto Ultimo, campo Braglia devastato, tutto da rifare

Mentre la società gialloblù sta portando avanti a proprie spese gli interventi di adeguamento del sistema tecnologico, di illuminazione, degli spazi Var, i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi, della sala stampa, e del tunnel di collegamento con il campo dello stadio Braglia, proprietà del Comune, spetterà al Comune stesso garantire, attraverso la copertura dei costi da parte dell'organizzazione del concerto, il totale rifacimento del campo da gioco con la completa rizollatura del manto erboso.Una operazione costosa ma rapida ai cui costi appunto dovrebbe partecipare anche e soprattutto l'organizzatore del concerto di Ultimo. Durante il concerto il campo non era protetto sia nel settore del pubblico sia nell'area del palco e i danni sono stati per forza di cose evidenti. Al punto da rendere il campo totalmente inutilizzabile per il gioco e quindi totalmente da rifare.Gianni Galeotti

