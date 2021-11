Concordia, incidente sul lavoro: agricoltore 60enne cade da un carro

Un operaio agricolo è rimasto ferito gravemente questa mattina mentre stava facendo rientro in un'azienda di Moglia dove lavora, al termine del suo turno. L'uomo, un 60enne residente a Concordia (Modena), era sul carro trainato da un trattore quando dopo una curva il mezzo ha sobbalzato facendolo cadere sul selciato proprio all'ingresso dell'azienda.L'operaio ha sbattuto la testa. Subito il collega alla guida del trattore ha chiamato i soccorsi, arrivati tempestivamente. Un'eliambulanza lo ha trasportato all'ospedale di Cremona, dove è stato accolto in codice giallo dopo che durante il viaggio aveva mostrato segni di ripresa.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.