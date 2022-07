Contributi per spese veterinarie possessori cani e gatti

Sostenere le famiglie che hanno effettuato spese per le cure veterinarie di cani e gatti in un periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Coronavirus è l’obiettivo del bando “Bonus animali” del Comune di Modena, che mette a disposizione risorse per complessivi 30mila euro per le prestazioni ricevute dall’1 marzo 2020 al 30 settembre 2022. Per richiedere il contributo, fino a 200 euro per animale, è possibile presentare domanda online collegandosi al sito web www.comune.modena.it/servizi/ambiente/animali/bonus-animali.L’iniziativa, approvata nei giorni scorsi dalla giunta comunale, si inserisce nel contesto delle azioni promosse dall’Amministrazione a favore del benessere animale. Cani e gatti rappresentano, infatti, una componente significativa del sistema sociale, come dimostrano anche i dati dell’Anagrafe regionale degli animali d’affezione (Araa). Nella banca dati emiliano-romagnola risultano iscritti ai residenti di Modena 20.367 cani e 6.681: amici a quattro zampe che, in particolare nella fase del lockdown, hanno rappresentato una compagnia per tante persone limitate a casa a causa delle restrizioni sociali.Con queste premesse, quindi, il Comune ha attivato il Bonus animali. Possono presentare domanda per l’agevolazione i cittadini modenesi che possiedono un cane o un gatto iscritto all’Araa e che appartengono a nuclei famigliari con Isee inferiore a 17mila euro. Il contributo per ogni animale può arrivare a 150 euro, cifra che aumenta a 200 euro nell’ipotesi in cui il cane o il gatto sia stato adottato in un canile-gattile del Comune di Modena. Ogni nucleo famigliare può richiedere il contributo al massimo per due animali.Le domande, una per ciascun proprietario, devono essere presentate online entro il 10 ottobre accedendo al portale dell’Amministrazione tramite Spid (Sistema pubblico identità digitale) oppure Cie (Carta identità elettronica) e allegando le copie delle ricevute delle spese veterinarie sostenute. Entro la fine dell’anno sarà compilata la graduatoria dei richiedenti sostegno e, a seguire, verranno erogati i fondi.“Ringraziamo il Comune di Modena, e in particolare l'assessora Alessandra Filippi insieme all'Ufficio Diritti Animali” conclude la LAV “per una misura che la nostra associazione ha chiesto fin dai primi mesi della pandemia, e che darà sollievo a tante famiglie modenesi con animali. Desideriamo sottolineare infine il messaggio che questo provvedimento ci aiuterà a portare ai cittadini e ad altre amministrazioni del nostro territorio: gli animali sono parte della famiglia a tutti gli effetti. Non devono e non possono essere lasciati indietro.”