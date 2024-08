Controlli anti-alcol: tre automobilisti denunciati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dei 52 conducenti complessivamente fermati e sottoposti a pretest alcolemico per rilevare la presenza di alcol nel sangue, tre sono risultati positivi: un 53enne e due 29enni, tutti italiani, rispettivamente alla guida di un Reanult Clio fermata in via Giardini come la Fiat Tipo guidata da uno dei due giovani, mentre il secondo 29enne, al volante di un Mini One, è stato fermato in via Emilia ovest.

I tre automobilisti sono stati quindi sottoposti agli accertamenti quantitativi che li hanno collocati tutti nella seconda fascia individuata dall’articolo 186 del Codice della Strada, avendo un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5.

Per tutti loro è quindi scattato ritiro immediato della patente e il deferimento all’Autorità giudiziaria che stabilirà in quale misura applicare le sanzioni penali ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida. L’Autorità giudiziaria, infatti, potrà disporre un’ammenda da 800 a 3.200 euro e la sospensione del documento di guida da sei mesi a un anno; inoltre, le sanzioni potranno essere aumentate da un terzo alla metà dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne, cioè dopo le 22 e prima delle 7.

I controlli anti alcol contro la guida in stato di ebbrezza sono organizzati dalla Polizia Locale di Modena prioritariamente nelle ore notturne del week end o in occasione di festività particolari, nelle strade ad alta densità di traffico o in prossimità di locali notturni e zone interessate alla movida. I controlli sono effettuati nell’ambito delle attività per la sicurezza stradale, così come le campagne di comunicazione, che si sono svolte negli ultimi anni anche in collaborazione con la Prefettura, volte a sensibilizzare gli automobilisti a corretti comportamenti di guida e in particolare a non mettersi alla guida dopo aver bevuto.