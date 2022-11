Controlli nei parchi a Modena e Carpi: un arresto

Proseguono Servizi straordinari ad alto impatto dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale al Parco dei Giardini Ducali di Modena.E' stato messo a segno oggi un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ed attuato con più pattuglie fatte convergere dalla Compagnia di Modena e della Polizia Locale di Modena.Molte le persone controllate e identificate. Il servizio ad alto impatto, finalizzato alla prevenzione dei reati di strada e al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, proseguirà nelle prossime ore. Alle attività ha partecipato anche l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Modena. Nessuna grave situazione di irregolarità è stata riscontrata. Ben diverso l'esito dei controlli nelle aree verdi pubbliheOggi pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia stavano monitorando un’area verde pubblica in Via Pola Esterna, quando hanno notato due persone sospette ferme nei pressi di una panchina.Nel momento in cui i militari si sono avvicinati per procedere al controllo, una delle due persone, 33enne, si è scagliata contro di loro, prima colpendoli più volte con la testa e poi attingendoli con una sassaiola, che ha costretto i militari ad usare la forza per contenerlo ed immobilizzarlo. Gli operanti sono rimasti lievemente feriti nell’aggressione.L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, mentre la seconda persona, 31enne, che nelle fasi più concitate si era allontanato dal luogo, è stata poco dopo identificata e denunciata alla Procura della Repubblica di Modena.