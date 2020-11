Coprifuoco, ma non per gli spacciatori

Osservando il piazzale antistante all'R-Nord, questa sera, dopo le ore 22, nessuno avrebbe potuto pensare di essere in pieno coprifuoco. Perché le presenze sotto la galleria così come sui muretti dell'area che affaccia la via Canaletto, rappresentavano una situazione pressoché identica a quella di sempre. Con soggetti riuniti in piccoli gruppi. Vere e propri presidi, ma non di sicurezza, bensì di spaccio. Quello che all'R-Nord i carabinieri hanno dimostrato, con i 32 arresti più recenti e indagini durate anni, essere in grado di garantire in tempi rapidi, se non immediati, di consegna, ogni tipo di merce. Uno spaccio che in quelle aree è h24 ma nel fine settimana si intensifica. Ed evidentemente non importa se vige la regola del lockdown serale e notturno. Ed è così che la situazione rimane identica, come confermano alcune immagini verificate ed inviate da un residente della zona