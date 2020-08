Corni Aldo Moro: conclusa la ristrutturazione nella palazzina 'E'

Sempre nella palazzina E, un secondo laboratorio, anche questo ultimato, è destinato all'insegnamento dell'utilizzo delle macchine utensili tradizionali, come i torni, le fresatrici, i trapani e le mole e diversi utensili che devono far parte del bagaglio professionale dei futuri tecnici.

In una zona del laboratorio, inoltre, sono stati allestiti i computer per la programmazione Cad-Cam delle macchine utensili a controllo numerico.

Il laboratorio nella palazzina 'E', destinato alla specializzazione Meccatronica dell'indirizzo tecnico, sarà dotato di moderne macchine utensili a controllo numerico (Cnc) di ultima generazione, in parte donate da aziende modenesi che hanno con lo storico istituto un rapporto di collaborazione, per migliorare la formazione dei futuri tecnici che utilizzeranno in azienda queste macchine complesse.

