Coronavirus, a Modena alloggi disponibili per i nuovi infermieri

Nel corso della Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Modena di oggi il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei, per conto di tutti i sindaci e dei cittadini modenesi, ha voluto ringraziare gli operatori sanitari e i lavoratori dei servizi sociali che stanno svolgendo un lavoro straordinario nell'emergenza Covid-19.

Tra i diversi temi affrontati nella Conferenza è emerso quello relativo agli alloggi per i nuovi infermieri, in arrivo nelle prossime settimane.

I sindaci, infatti, hanno posto il problema che diversi nuovi infermieri, arrivando da fuori del territorio provinciale, potrebbero avere difficoltà a reperire un alloggio; per questo, allo scopo di favorire l'ingresso in servizio in tempi rapidi, tutti i sindaci hanno dichiarato la disponibilità a mettere a reperire gli alloggi.

Durante la discussione Francesco Menani, sindaco di Sassuolo, ha sottolineato l'attività dei servizi comunali nell'assistenza agli anziani, un tema ripreso da Alberto Bellelli, sindaco di Carpi, che ha parlato di «fiducia che anche questa sfida sarà vinta, con la collaborazione di tutti», mentre Alberto Greco, sindaco di Mirandola, ha evidenziato il tema della presenza sul territorio di un distretto del biomedicale che sta svolgendo un ruolo fondamentale nell'assicurare le forniture dei dispositivi sanitari; Simone Pelloni, sindaco di Vignola, ha posto l'accento sulla «corretta informazione ai cittadini per rassicurare che la nostra sanità sta reggendo ed è in grado di affrontare questa sfida drammatica», un concetto condiviso da Luciano Biolchini, sindaco di Pavullo, mentre Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia, ha evidenziato l'opportunità di utilizzare l'ospedale di comunità per pazienti non interessati dal virus provenienti dagli ospedali modenesi allo scopo di liberare ulteriori posti per l'emergenza Covid-19