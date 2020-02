Coronavirus, assessore Venturi: 'Indagini particolari su caso Rimini'

'Mi aspettavo più casi: se pensate che giovedì siamo partiti con tre casi, passando subito a 17 e ora siamo a 23 la progressione da ieri a oggi c'è stata, ma è ridotta. Diciamo che questo andamento è fortunatamente inferiore alle previsioni. Inoltre nessun caso è peggiorato e la maggioranza dei casi sono a casa o in malattie infettive, solo 4 persone in terapia intensiva'. Dispensa cauto ottimismo l'assessore regionale alla Sanitàoggi in conferenza stampa nella sala di giunta a Bologna per fare il punto sulla emergenza coronavirus.Quello che però preoccupa in particolare è il caso del 71enne di Rimini, ora ricoverato all'ospedale di Rimini con una polmonite bilaterale. 'Sul piano epidemiologico stiamo indagando sui contatti avuti da questa persona che ha anche fatto negli ultimi giorni viaggi all'estero - ha detto Venturi -. Tenderei ad escludere che si tratti di un focolaio romagnolo, ma i contatti avuti da questa persona, a differenza ad esempio del caso di Carpi, sono davvero tanti e quindi non siamo oggi in grado di dire dove è stato contagiato, credo sia più probabile che abbia avuto un contatto con persone provenienti dai focolai noti. Abbiamo già fatto tamponi sui contatti più stretti'.