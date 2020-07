Coronavirus, casi a Castelnuovo, Guiglia, Maranello e Spilamberto

Gli 8 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano tutti in isolamento domiciliare. I comuni di residenza dei contagiati sono: Castelnuovo (2), Guiglia (1), Maranello (2), Modena (1), Spilamberto (1), mentre un caso non è residente in provincia.Si aggiungono 1 nuovo guarito con doppio tampone negativo e 1 guarito clinicamente. Alla data di oggi sono 3488 le persone guarite clinicamente, di cui 3464 con anche il doppio tampone negativo.