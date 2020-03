Coronavirus, Coop consegna la spesa gratuitamente agli over 65

A fronte dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di avviare la consegna gratuita della spesa ai soci coop e ai clienti di EasyCoop con più 65 anni. L’iniziativa è valida fino al 3 aprile, e si applica indistintamente a tutte le fasce orarie di consegna ed è fruibile in tutti i territori ove il servizio è attivo:

Per usufruire della consegna gratuita, è necessario: avere almeno 65 anni, fare la spesa su easycoop.com come utente registrato e disporre di un profilo EasyCoop con informazioni aggiornate e complete (in particolare, anno di nascita e codice fiscale). Soddisfatte queste condizioni, il sistema riconosce l’utente e azzera automaticamente le spese di consegna in fase di check-out. Chi ha 65 anni o più ma non ha ancora un profilo EasyCoop, può crearne rapidamente uno.

'Da subito la cooperativa ha attivato una serie di misure cautelative, proseguendo poi nell’applicazione di quelle indicate progressivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, interpretando con il massimo rigore e la massima serietà le prescrizioni e le indicazioni date, e collaborando in maniera proattiva affinché tutti siano messi in condizione di mettere in campo comportamenti virtuosi - afferma il presidente Adriano Turrini -. La Cooperativa ha da subito provveduto ad esporre cartelli informativi per il rispetto dell’obbligo delle distanze indicate dal decreto con particolare attenzione ai banchi assistiti, alle casse e ai reparti maggiormente frequentati. Le informazioni sono diffuse anche tramite la radio interna ai negozi, RadioCoop. Con l’aiuto del personale e degli addetti alla sicurezza in alcuni punti vendita più piccoli sono stati contingentati gli ingressi nelle ore di maggior afflusso per evitare affollamenti in negozio. Ai banchi assistiti i clienti sono serviti uno alla volta e abbiamo posizionato delle strisce a terra a distanza di un metro nei pressi delle casse, vicino ai carrelli e – ove possibile – anche presso i banchi gastronomia, Pescheria, Multimedia, Buona Pausa, Farmacia e Prestito Sociale, con l’obiettivo di aiutare le persone a mantenere le distanze. Carrelli, cestini, dispositivi Salvatempo e casse vengono quotidianamente sanificati. A tutela dei nostri dipendenti, è stato distribuito gel disinfettante presso le postazioni di cassa, i punti d’ascolto, multimedia e in tutti i punti di contatto diversi dei reparti freschi dove sono da sempre già presenti prodotti detergenti per la sanificazione delle mani. Come ulteriore strumento di protezione stiamo gradualmente implementando il montaggio di plexiglass protettivi per le casse. Anche i soci e i clienti hanno a disposizione delle confezioni di gel disinfettante all’ingresso presso il punto d’ascolto, all’ufficio del prestito sociale o alla barriera casse a seconda dei negozi'.