Coronavirus, gli autisti dei bus: 'Seta non ci tutela e ci discrimina'

A Piacenza, come in altre Aziende del Trasporto Pubblico Urbano, è stata interdetta la zona in prossimità della cabina del conducente, ordinando l'entrata e l'uscita dei passeggeri solo dalle porte posteriori. A Modena no. E mentre gli autisti lavorano senza protezione, gli uffici Seta sono interdetti al personale di guida a causa del coronavirus. Situazioni denunciate dal personale Seta aderente all'Unione Sindacale di base.'Le indicazioni del Governo e della Regione E.R. sono state molto chiare sulle precauzioni che le Aziende devono prendere, come obbligo per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, le cui responsabilità sono in capo al Datare di Lavoro, come previsto anche dal D.Lgs. 81/2008.Invece la Direzione di Esercizio di SETA sta facendo circolarefacendo aumentare i rischi per il conducente, dal momento che gli utenti si avvicinano ad una distanza di pochi centimetri per chiedere informazioni o di comprare il biglietto e non sono state fornite neanche delle mascherine.che vengono effettuate ai bus in rientro nel deposito di Modena e in quelli periferici risultano inefficienti, come ci segnalano gli autisti quando prendono in consegna il mezzo.Come se non bastasse, il personale di Seta Addetto all'Esercizio , su indicazioni dalle Direzione , in questo periodo di emergenza, invece di essere di supporto agli autisti, si sta adoperando nel controllare gli orari di transito dei bus, non per verificare e correggere eventuali anomalie dei tempi di percorrenza, ma allo scopo di elevare procedimenti disciplinari'Per l'USB che ha chiesto un incontro con la dirigenza Seta 'si tratta di Un continuo trattamento discriminatorio e punitivo nei confronti della categoria del personale di guida , che non si giustifica. In tutto questo che fine ha fatto il Presidente di Seta?All'inizio del suo mandato aveva dimostrato vicinanza e sostegno agli autisti, che adesso si sentono nuovamente abbandonati'