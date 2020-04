Coronavirus, in Provincia di Modena 371 decessi da inizio pandemia

Al 20 aprile ( considerati anche i nuovi 8 casi odierni ) sono 371 i decessi in provincia di Modena per coronavirus, le persone ammalatesi sono state 3410. Numeri che certificano una mortalità (in base ai dati scoperti e che ovviamente non tiene conto dei tanti asintomatici a cui non è stato fatto il tampone) pari al 10,8%. I guariti totali sono 1158 mentre i positivi in isolamento domiciliare ad oggi sono 2040 a cui si sommano 257 ricoverati.