Coronavirus: scattano orari bus da vacanza scolastica

Orari dei bus da 'vacanza scolastica' a Modena e provincia, dopo l'ordinanza della Regione che chiude le scuole per via del coronavirus. L'Agenzia per la mobilita' di Modena ha accolto la richiesta formulata da Seta e ha disposto che, da domani, il servizio di trasporto pubblico nel bacino provinciale venga ridotto. La linea 12 circolera' a frequenza di 25 minuti nelle fasce orarie 7-9.30 e 16.30-19. La linea 14 circolera' a frequenza di 30 minuti nelle fasce 7-9.30 e 16.30-19, la linea 9 manterra' operativa la corsa in partenza alle 8 dalla stazione. La linea 81 rimane operativa. Inoltre, il servizio urbano di Carpi circolera' ad orario pieno, mentre quello di Sassuolo osservera' a sua volta l'orario vacanziero. 'Si invitano quindi gli utenti a porre attenzione nella consultazione delle tabelle orarie esposte alle fermate, verificando che le corse prescelte siano effettivamente effettuate nel periodo indicato come 'vacanza scolastica' da specifica dicitura e simbolo grafico', segnala Seta (www.setaweb.it/mo). Gli utenti possono contattare il servizio al numero 840000216, oppure via Whatsapp al 3342194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedi' al sabato dalle 7 alle 19.