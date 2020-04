'Coronavirus, sulle case di riposo serve cabina di regia permanente'

“In queste settimane stiamo purtroppo assistendo a casi di contagi e decessi da Covid-19 all’interno delle Case Residenza per Anziani sia tra gli operatori che tra gli utenti, in particolare in città nelle CRA San Giovanni Bosco, Guicciardini e Villa Margherita. Con l’interrogazione che abbiamo depositato, chiediamo all’amministrazione di spiegare quali siano i protocolli in essere per la prevenzione del virus in questi ambienti così a rischio e quali i piani di emergenza in casi di presenza di persone contagiate all’interno delle strutture oltre che in caso di dimissioni protette”. A parlare è Camilla Scarpa, capogruppo di Sinistra Per Modena.

L’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Modena, a firma dei consiglieri Camilla Scarpa, Walter Stella e Federico Trianni riprende anche le principali criticità segnalate dai Sindacati dei lavoratori relativamente ai dispositivi di protezione individuale adeguati al livello di rischio oltre che alla carenza di personale, in particolare nelle strutture dove ci sono stati casi di contagio e diversi operatori sono pertanto impossibilitati a recarsi nel luogo di lavoro.

“Siamo convinti che serva una cabina di regia permanente tra Comune, Ausl, rappresentanze dei gestori e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per far fronte a questa situazione emergenziale e dare risposte in maniera efficace e immediata a qualsiasi problematica - continua Camilla Scarpa -. Chiediamo anche se sia stata valutata l’ipotesi di estendere protocolli sanitari in uso per i reparti infettivi COVID-19 oltre che l’integrazione di personale infermieristico e medico con esperienza nella gestione di pazienti infettivi alle strutture CRA in cui si sono verificati casi di contagio, perchè siano attrezzate a gestire l’emergenza”.