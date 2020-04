Coronavirus, Venturi avverte: scampagnate pasquali? Atto scellerato

Quella di Pasqua sarà 'una settimana delicata. Pensare di andare a fare una scampagnata è un atto scellerato'. Non usa mezzi termini Sergio Venturi, commissario per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, che durante la diretta Facebook di questo pomeriggio'Questa sarà una settimana delicata per l'epidemia- ammonisce Venturi- perchè dipende fortemente dai nostri comportamenti.Al di la' dei controlli e delle denunce, vi garantisco che per quello che abbiamo passato e che stiamo ancora passando, pensare di andare a fare una scampagnata sarebbe un atto scellerato. Lo dico appellandomi alla coscienza di ognuno di noi'.E a questo proposito, Venturi afferma: 'Nei nostri appartamenti si sta in quarantena (se una persona è positiva al covid-19, ndr) solo quando è possibile stare in isolamento dagli altri. Altrimenti, se vi propongono alternativa rispetto al domicilio, ad esempio in albergo o in strutture simili, accettate.. Quindi conclude: 'Se abbiamo cura delle nostre famiglie e delle nostre case protette, siamo anche nelle condizioni di debellare la malattia'.