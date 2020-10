Covid, 16 contagi a Carpi, 37 a Modena città. Due in terapia intensiva

Gli 81 casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano in 77 casi in isolamento domiciliare, due casi sono in terapia intensiva, due casi ricoverati. E' deceduto un uomo di 87 anni di Sassuolo e un uomo di 95 anni di Modena.Si aggiungono 3 guariti clinicamente e 15 guariti con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 4304 le persone guarite clinicamente, di cui 4163 con anche il doppio tampone negativo.Ecco i Comuni dove si sono verificati i contagi:Carpi 16Castelfranco 2Finale Emilia 1Formigine 2Maranello 3Mirandola 1Modena 37Nonantola 2San Cesario 1San Prospero 3Sassuolo 8Soliera 2Vignola 1Fuori provincia 2