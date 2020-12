Covid, 1624 contagi in Regione. A Modena ancora i dati peggiori

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 137.270 casi di positività, 1.624 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.576 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende al 9,8% dal 19,2% di ieri. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,3 anni.

Su 825 asintomatici, 406 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 56 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 17 con gli screening sierologici, 5 tramite i test pre-ricovero. Per 341 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 471 nuovi casi, Modena (351), Reggio Emilia (177), Rimini (138), Ferrara (112), Imola (92), Ravenna (89), Cesena (80), Piacenza (46), Parma (40), e 28 nel territorio di Forlì.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 4.529 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 64.480. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 66.522 (-2.954 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 63.507 (-2.925), il 95,5% del totale dei casi attivi.

Si registrano 49 nuovi decessi: 3 a Bologna (2 donne di cui una di 94 anni e una di 85 anni) 4 a Ravenna (2 donne di cui una di 84 e una di 91 anni e 2 uomini rispettivamente di 81 e 90 anni), 13 a Modena (9 uomini di cui uno di 74 anni, uno di 77 anni, uno di 78, uno di 80, uno di 82 anni, uno di 86, uno di 87, uno di 88 anni, uno di 96 anni e 4 donne di cui una di 76, una di 79, 86 e una di 91 anni), 6 a Rimini (3 donne di cui una di 83, una di 88 e una di 94 anni e 3 uomini di 58, 69 e 85 anni), 3 a Piacenza (1 donna di 93 anni e due uomini rispettivamente di 59 e 89 anni), 3 a Reggio Emilia (3 uomini di cui uno di 82, uno di 78 e uno di 95 anni), 3 a Parma (2 uomini di 77 e 88 anni e 1 donna di 89 anni), 8 in provincia di Forlì-Cesena (4 donne di cui una di 76, una di 93, una di 96 e una di 98 anni e 4 uomini di 75, 82, 85 e 90 anni) e 6 a Ferrara (5 uomini di cui uno di 76 anni, uno di 68, uno di 81, uno di 83 e uno di 90 anni e una donna di 87 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.268.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (-5 rispetto a ieri), 2.781 quelli negli altri reparti Covid (-24).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 13 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 15 a Parma (+2), 32 a Reggio Emilia (+2 da ieri), 55 a Modena (+1), 52 a Bologna (-11 rispetto a ieri), 8 a Imola (+1), 18 a Ferrara (+1), 14 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (-2 rispetto a ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 13.345 a Piacenza (+46 rispetto a ieri, di cui 18 sintomatici), 11.260 a Parma (+40, di cui 28 sintomatici), 19.474 a Reggio Emilia (+177, di cui 84 sintomatici), 25.260 a Modena (+351, di cui 212 sintomatici), 26.695 a Bologna (+471, di cui 237 sintomatici), 4.149 casi a Imola (+92, di cui 26 sintomatici), 6.873 a Ferrara (+112, di cui 19 sintomatici), 9.374 a Ravenna (+89, di cui 9 sintomatici), 4.896 a Forlì (+28, di cui 19 sintomatici), 4.443 a Cesena (+80, di cui 61 sintomatici) e 11.501 a Rimini (+138, di cui 86 sintomatici).