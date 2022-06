Covid, 2961 contagi in Emilia Romagna e 12 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.554.149 casi di positività, 2.961 in più rispetto a ieri, su un totale di 7.793 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.684 molecolari e 4.109 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 38%. Si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (-2 rispetto a ieri, -6,5%), l’età media è di 67,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 907 (+45 rispetto a ieri, +5,2%), età media 74 anni.Nessun ricovero in terapia intensiva a Modena (come ieri).L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,3 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 464 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 322.760), seguita da Modena (408 su 240.317); poi Rimini (343 su 145.431), Reggio Emilia (331 su 175.248), Ravenna (317 su 144.713), Parma (264 su 131.229), Ferrara (253 su 108.020) e Cesena (219 su 86.104); quindi Forlì (155 su 71.804) e il Circondario Imolese (105 su 48.558); infine Piacenza, con 102 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 79.965.Si registrano 12 decessi:1 in provincia di Parma (un uomo di 80 anni)1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 96 anni)1 in provincia di Modena (una donna di 76 anni)3 in provincia di Bologna (tre uomini rispettivamente di 57, 59 e 74 anni)1 in provincia di Ferrara (una donna di 84 anni)3 in provincia di Ravenna (due donne di 56 e 97 anni e un uomo di 85 anni)1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 72 anni del Forlivese)1 in provincia di Rimini (una donna di 91 anni).Non si registrano decessi in provincia di Piacenza e nel Circondario Imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.081.