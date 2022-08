Covid, 3530 contagi in Emilia Romagna e 10 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.772.388 casi di positività, 3.530 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.940 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.889 molecolari e 9.051 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,1%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 51 (-3 rispetto a ieri, -5,6%), l’età media è di 64,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.578 (-58 rispetto a ieri, -3,5%), età media 75,6 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 5 a Reggio Emilia (-1); 5 a Modena (-2); 13 a Bologna (invariato); 3 a Imola (-1); 5 a Ferrara (invariato); 1 a Ravenna (invariato); 3 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (invariato); 7 a Rimini (+1).L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,6 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 632 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 365.326) seguita da Modena (502 su 270.647); poi Reggio Emilia (368 su 199.798), Rimini (353 su 167.140), Ravenna (322 su 166.838) e Parma (316 su 148.870); quindi Ferrara (294 su 125.920), Cesena (272 su 99.595), Piacenza (194 su 90.683) e Forlì (178 su 82.133); infine il Circondario Imolese, con 99 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 55.438.Si registrano 10 decessi:2 in provincia di Piacenza (una donna di 72 e un uomo di 95 anni)1 in provincia di Parma (una donna di 95 anni)1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 92 anni)1 in provincia di Bologna (una donna di 90 anni)2 in provincia di Ferrara (una donna di 57 e un uomo di 82 anni)1 in provincia di Ravenna (una donna di 80 anni)2 in provincia di Rimini (una donna di 86 anni e un uomo di 82)Non si registrano decessi in provincia di Modena, Forlì-Cesena e nel Circondario imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.571.