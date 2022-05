Covid, 3892 contagi in Emilia Romagna e 11 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.446.347 casi di positività, 3.892 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.943 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.050 molecolari e 8.893 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,5%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 33 (-5 rispetto a ieri, pari a -13,2%), l’età media è di 65,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.217 (-31 rispetto a ieri, -2,5%), età media 76 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 2 a Parma (invariato); 4 a Reggio Emilia (-2); 7 a Modena (+1); 8 a Bologna (-3); 1 a Imola (invariato); 4 a Ferrara (invariato); 3 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato) e 2 a Rimini (-1). Nessun ricovero a Cesena (come ieri).L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 45 anni.Le persone complessivamente guarite sono 4.970 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.387.978.Si registrano 11 decessi:2 in provincia di Piacenza (una donna di 89 e un uomo di 67 anni)1 in provincia di Parma (un uomo di 84 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Reggio Emilia)2 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 96 e un uomo di 89 anni)1 in provincia di Modena (una donna di 99 anni)1 in provincia di Bologna (un uomo di 77 anni)1 nel Circondario Imolese (un uomo di 102 anni)1 in provincia di Ravenna (un uomo di 86 anni)2 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 88 e un uomo di 84 anni)Non si registrano decessi nelle province di Ferrara e Rimini.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.751.