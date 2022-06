Covid: 969 contagi a Modena e 12 ricoveri. E’ l’ultimo bollettino

In provincia di Modena, su 969 nuovi positivi, i sintomatici sono 151, gli asintomatici sono 818. Dodici le persone ricoverate. Come pubblicato ieri, da domani l'Ausl di Modena non fornirà più i dati divisi per Comune e quindi anche il nostro giornale è costretto a sospendere questo servizio. Resterà invece la pubblicazione del bollettino regionale.Ecco dove si sono verificati i nuovi casi ieri:Bastiglia 3Bomporto 9Campogalliano 15Camposanto 2Carpi 89Castelfranco 38Castelnuovo 12Castelvetro 13Cavezzo 8Concordia 11Fanano 1Finale Emilia 14Fiorano 31Formigine 48Frassinoro 1Guiglia 4Lama Mocogno 3Maranello 36Marano 5Medolla 3Mirandola 33Modena 270Montecreto 1Montese 3Nonantola 22Novi 12Palagano 4Pavullo 21Polinago 3Prignano 4Ravarino 19San Cesario 9San Felice 13San Possidonio 1San Prospero 13Sassuolo 72Savignano 4Serramazzoni 6Sestola 1Soliera 23Spilamberto 20Vignola 27Zocca 5fuori provincia 37