Covid a Modena: 5mila contagi (recupero compreso). Due decessi

I dati riportati nella tabella a fondo pagina sono la somma dei dati odierni (2018) e dei dati dei giorni scorsi che sono stati recuperati e registrati (3045). Tenendo conto di tale somma, in provincia di Modena su 5063 nuovi positivi, 941 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; per 4122 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.Si registrano due decessi:Donna, 63 anni, MontefiorinoUomo, 86 anni, ModenaEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bastiglia 31Bomporto 98Campogalliano 66Camposanto 18Carpi 439Castelfranco 226Castelnuovo 110Castelvetro 85Cavezzo 55Concordia 31Fanano 20Finale Emilia 98Fiorano 167Fiumalbo 9Formigine 281Frassinoro 12Guiglia 20Lama Mocogno 17Maranello 125Marano 32Medolla 49Mirandola 139Modena 1137Montefiorino 12Montese 18Nonantola 141Novi 50Palagano 9Pavullo 124Pievepelago 26Polinago 6Prignano 27Ravarino 38Riolunato 4San Cesario 45San Felice 72San Possidonio 28San Prospero 65Sassuolo 325Savignano 58Serramazzoni 52Sestola 20Soliera 108Spilamberto 100Vignola 196Zocca 31Fuori provincia 243