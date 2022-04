Covid a Modena, 976 contagi e 16 ricoveri. Due i decessi

I sintomatici sono 225, gli asintomatici sono 751. Quindici le persone ricoverate in Reparto, una in Terapia intensivaNel bollettino regionale sono registrati due decessi:Uomo, 86 anni, GuigliaDonna, 95 anni, VignolaEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bastiglia 1Bomporto 14Campogalliano 17Camposanto 4Carpi 121Castelfranco 44Castelnuovo 17Castelvetro 14Cavezzo 15Concordia 4Fanano 5Finale Emilia 19Fiorano 12Fiumalbo 4Formigine 42Frassinoro 5Guiglia 2Lama Mocogno 1Maranello 27Marano 6Medolla 5Mirandola 39Modena 246Montefiorino 5Montese 7Nonantola 23Novi 11Palagano 1Pavullo 27Pievepelago 8Polinago 1Prignano 2Ravarino 11Riolunato 1San Cesario 11San Felice 17San Possidonio 2San Prospero 7Sassuolo 49Savignano 14Serramazzoni 7Soliera 32Spilamberto 16Vignola 29Zocca 3Fuori provincia 28

