Covid, a Modena finora i decessi sono 440. Mortalità dell'11,6%

Dall'inizio della pandemia in provincia di Modena sono morte 440 persone, complessivamente si sono ammalate 3779 persone (ovviamente parliamo di malattie certificate, numero che non considera i tanti asintomatici e sintomatici che non hanno fatto mai il tampone). Il tasso di mortalità dunque, in base ai malati ufficiali, è dell'11,6%. Ad oggi i soggetti con malattia in corso nella nostra provincia sono 902.