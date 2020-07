Covid a Modena, terapie intensive vuote al Policlinico e a Baggiovara

Mentre il numero dei contagi da Covid 19 anche nel modenese nelle ultime settimane sta di nuovo crescendo, in particolare con un preoccupante focolaio a Castelnuovo, va registrato oggi un dato positivo. Per la prima volta dall'inizio della pandemia le terapie intensive di Policlinico e Baggiovara non ospitano nessun paziente affetto da coronavirus. Al Policlinico però sono ricoverati al momento due pazienti in terapia sub intensiva con respirazione assistita e in prognosi riservata. I ricoverati totali, in altri reparti, affetti da Covid nel modenese sono 6, tutti al Policlinico.