Covid a Modena, trend tragico: ad oggi 312 morti su 3179 positività

E' un trend tragico quelle che i dati delle ultime due settimane restituiscono relativamente alla pandemia di coronavirus in provincia di Modena. Ad oggi i morti complessivamente sono 312 su 3179 positivi complessivi da inizio pandemia, i guariti totali sono 763. I dati relativi ai ricoveri registrano una flessione, ma è limitata. Oggi i ricoverati a Modena per coronavirus sono ancora 341 e 65 di questi sono in terapia intensiva. Il dato dei tamponi registra invece un sostanziale equilibrio dal 1 aprile ad oggi.